ALÇED Başkanı Ayhan'dan caretta caretta uyarısı
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ALÇED Başkanı Ayhan'dan caretta caretta uyarısı

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar yumurtlarken uzak durulması ve flaşla fotoğraf çekilmemesi uyarısında bulundu.

ALÇED Başkanı Ayhan'dan caretta caretta uyarısı
08.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:11

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar yumurtlarken uzak durulması ve flaşla fotoğraf çekilmemesi uyarısında bulundu.

Kayhan, Yeşilöz sahilinde caretta caretta yuvalama alanlarındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sonrası doğanın dinlendiğini söyledi.

Sahillerin boş olması nedeniyle geçen seneye oranla daha fazla caretta carettanın yumurtladığını vurgulayan Kayhan, yumurtlama sırasında çekim yapan insanları uyardı.

Gece flaşlı çekimlerin kaplumbağaları rahatsız ettiğini belirten Kayhan, şunları ifade etti:

"İnsanlardan şunu rica ediyorum. Bilhassa gece caretta ceretta gördüklerinde lütfen çekim için kameralarının flaşlarını kullanmasınlar. Hayvan ürktüğü zaman yumurtasını bırakmadan geri gidiyor. ya da kırmızı ışıkla çekebilirlerse çeksinler. Gündüzde çok fazla yaklaşmayarak yumurtlamadan sonra denize girerken çekebilirler."

"Denizimizi, mavimizi çevremizi yok etmeyelim"

Caretta carettalar için Yeşilöz sahilinde 13 yıldır gönüllü olarak çalışan Güldane Şahin ise iki kilometre uzunluktaki sahilde tespit ettiği yuvaları hazırladığı özel düzenekle koruma altına aldığını belirtti.

Şahin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlıları herkesin koruması gerektiğini ifade ederek, "16 Mayıs'tan itibaren sahillerimizde carettalar yuvalarını yapmaya başladı. 35 yuva var. Bunların 20'si yumurtalı yuvamızdır." dedi.

Sahile zaman zaman gelen insanlardan ricası olduğunu ifade eden Şahin, çöpleri, özellikle poşetleri sahilde bırakıp gitmemelerini istedi.

Ellerinden geldiğince maviyi, yeşili korumak gerektiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Bazen buraya gelen balıkçılarımız gece boyu ateş yakıp, yumurtaları mahvediyor. Bu çok üzücü ve bu sık sık yaşanıyor. Ayrıca balık tutmaya gelenlerin misinası kırılıyor, onu sahilde bırakıyor. Carettalarımız özellikle yavrularımız buna takılıp, boğulup, ölebiliyor. Burası sit alanı. Burası hepimizin. Denizimizi, mavimizi, çevremizi yok etmeyelim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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