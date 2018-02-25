Alcatel'den Üç Yeni Telefon!

Alcatel, daha önce verdiği sözü tuttu ve MWC 2018'de üç yeni akıllı telefon serisini tanıttı. Bu telefonlar Alcaltel 5, 3X, 3V, 3, 1X ve 1C olarak listelendi. Marka, Twitter hesabında 24 Şubat tarihinde yeni bir küresel seriyinin duyurulacağını açıklamıştı. Marka yenilenen kimliği ve beş yeni akıllı telefonla rekabete katılıyor.

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Alcatel 5

Alcatel 5, üst çerçevesi dışında ön yüzü neredeyse tamamen ekran kaplı bir telefon. 5.7-inç, 18: 9 en/boy oranına sahip IPS ekranı HD+ (1440 x 720) çözünürlük sunuyor. Cihazın içine baktğımızda MediaTek MTK6750 8 çekirdekli bir işlemci, 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor, ayrıca microSD ile 128GB'ye kadar yükselebiliyor. Telefonun işletim sistemi ise Android N.

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Kameralara gelirsek cihaz tek lensli 12MP arka kameraya ve çift LED flaşa sahip. Alcatel, arka kameranın interpole edilerek 16MP fotoğraflar çekebileceğini söylüyor. Ön kamera ise çift lensli 13MP + 5MP çözünürlüğe ve tek LED'li flaşa sahip. İnterpole işlemi ön kameralar için de geçerli.

Cihazın arka yüzünde bir parmak izi okuyucusu bulunuyor, ancak telefon ayrıca 'Face Key' adlı bir yüz tanıma sistemine de sahip. Alcatel, bu yüz tanıma sistemi sayesinde telefonun yarım saniyeden kısa sürede açılabildiğini iddia ediyor. Alcatel 5 tüm bunların yanı sıra hızlı şarj için Type-C konektöre sahip.

Alcatel 5 şu an Metalik Siyah ve Metalik Altın renk seçenekleri ile 229.99€ (282.76$) fiyatı ile satışa sunuluyor.

Alcatel 3V

Alcatel 3V, 6-inç 18: 9 IPS 2.5D kıvrımlı 2K (2160 x 1080) ekrana sahip. Dört çekirdekli MediaTek MT8735A işlemci, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alını microSD ile 128GB'ye kadar yükseltilebiliyor. Alcatel 5'ten farklı olarak Alcatel 3V işletim sistemi olarak Android O ile kutudan çıkacak.

Telefon, arka yüzünde 12MP + 2MP çift kamera sistemine, ön yüzünde ise 5MP tek lensli bir kameraya sahip. Alcatel 3V'de parmak izi okuyucusu ve Face Key özelliklerini destekliyor.

Alcatel 3V, Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleriyle 189€ (233$) fiyata satışa sunuldu.

Alcatel 3X

3V'den biraz daha hesaplı olan Alcatel 3X, 5,7-inç 18: 9 IPS, HD+ (1440 x720) erkan ile geliyor. MediaTek MT6739 dört çekirtekli işlemciye sahip olan telefon Alcatel 5 ile aynı depolama özelliklerine sahip. 3X kutudan Android N ile çıkıyor.

3X'in arka yüzünde 12MP + 5MP çift lensli kamera, ön yüzünde ise 5MP tek lensli bir kamera bulunuyor. Bu telefon da parmak izi okuyucusuna sahip ama Face Key özelliğini desteklemiyor.

3X nisan ayında Metalik Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleri ile 179.99€ (221$) fiyatı ile satışa sunulacak.

Alcatel 3

3 serisinin en hesaplı telefonu Alcatel 3, 3X ile aynı ekrana sahip ama ekran boyutu 5.5-inç. Alcatel 3'ün işlemcisi de MT6739, ancak depolama seçenekleri 3V ile aynı (2GB RAM + 16GB depolama). Alcatel 3, Android O ile birlikte geliyor.

Telefonun arka ve ön kamerası da tek lensli. Arka kamera 13MP, ön kamera ise 5MP çözünürlüğe sahip. Kardeşleri gibi Alcatel 3'de arka yüzünde bir parmak izi okuyucu barındırıyor.

Alcatel 3, mart ayında Spectrum Siyahı, Mavi ve Altın renkleri ve 149€ (184$) fiyatı ile piyasaya sürülecek.

Alcatel 1X

Serilerin en hesaplı telefonu Android Oreo (Go edition) işletim sistemine sahip olan Alcatel 1X. Bu cihaz 5.3-inç 18: 9 ekrana ve tek lensli 13MP arka kameraya sahip. Hesaplı donanımı ile performans kaybetmeyen cihaz Android Go ve beraberinde gelen optimize edilmiş Google uygulamaları sayesinde el yakmayan güçlü bir seçenek sunuyor.

1X nisan ayında 99€ (122$) fiyatı ve siyah, mavi ve altın renkleri ile piyasaya sürülecek. Alcatel 1C adlı 3G modeli ise yine ynı aydan itibaren, aynı renk seçenekleriyle 89€ (110$) fiyata sahip olacak.