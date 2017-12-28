Alcatel A7 ile Şarj Bitmeyecek!

Dayanıklı şarj özelliğiyle öne çıkan Alcatel A7, Türkiye'de satışa sunuldu. Alcatel A7, hızlı ve güçlü performansı ve şık tasarımıyla her zaman bağlantıda kalmak isteyen, telefonundan kopamayan, durmaya ve telefonunu yeniden şarj etmeye vakti olmayan teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. Yüksek gücü, hızlı bağlantısı ve gelişmiş optik teknolojisi bu telefonu, hızlı yaşayanlar için "olmazsa olmaz" kılıyor.







Alcatel Avrupa Ürün Direktörü David Derrida ürünle ilgili değerlendirmelerde bulundu: "Alcatel A7 akıllı telefon, güç ve performansı en üst düzeyde sunuyor. 8 çekirdekli işlemcisi, 4.5G LTE Cat. 6 bağlantısı, gelişmiş kamerası ve uzun ömürlü piliyle Alcatel A7, bugünün teknoloji meraklısı kullanıcılarının enerjilerini yükselterek daha çok işe yetişmelerini sağlıyor."



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Olağanüstü pil gücü



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En son pazar araştırmaları* pil ömrünün artık en önemli özellik olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yeni Alcatel A7, tüm gün boyunca kesintisiz ve daha fazla eğlence ile hayatın tadını çıkarmaya daha çok zaman ayırmak için 4000 mAh özellikli güçlü pille donatıldı. Bu yeni akıllı telefon ayrıca ultra hızlı şarj edilebilme özelliğiyle, kullanıcılarının telefonlarını hızlıca şarj edip hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlıyor.







Üst düzey performans



Şimşek hızında 4.5G LTE bağlantısını (CAT) destekleyen Alcatel A7, kullanıcıların en hızlı mobil geniş bant hızına erişmelerini sağlıyor. Bu fantastik yeni akıllı telefon 8 çekirdekli işlemcisiyle güçlendirilmesinin yanı sıra 32 GB ROM ve 3GB RAM hafızası ile multimedya içeriklerini yayınlarken veya büyük boyutlu dosyaları indirirken hızlı ve kesintisiz performans deneyimi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, micro SD kart yuvası sayesinde, depolama alanlarını 128 GB'a kadar yükseltebilirler.







Alcatel A7, geniş f/2.0 diyafram açıklığı ve her seferinde süper net fotoğraflar elde etmeyi sağlayan ultra hızlı faz algılamalı otomatik odaklamaya (PDAF) sahip inanılmaz bir 16 megapiksel arka kamera ile geliyor. Bu güçlü cihaz aynı zamanda özçekimlerde ve görüntülü aramalarda harika çalışan, keskin görüşlü 8MP ön kamerasıyla da öne çıkıyor.







İncelikli tasarım



Çarpıcı görüntüsü ve incelikli detaylarıyla (metalik altın detaylar) Alcatel A7, tasarımdan vazgeçmeyenler için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor. 5.5 inçlik, geniş ve süper parlak ekranı, muhteşem detayları ile Alcatel A7, herkese hitap ediyor.







Ürün satış fiyatı



Alcatel A7, 1.299 TL'den (tavsiye edilen satış fiyatı) piyasaya sunuldu.



