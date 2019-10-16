16.10.2019 20:42

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, YPG/PKK'nın Cizre'de sivillere havanlı saldırı yapmasına ilişkin, "Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Bir tanesi hastanede yoğun bakımda, diğerlerinin sağlık durumu daha iyi. Tabi bu tehlike, bu ihanet Allah'ın izniyle çok kısa sürede bertaraf edilecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Bir süre Vali Pehlivan ile görüşen Aktaş, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, beraberindekilerle Şanlıurfa ile ilçeleri Akçakale ve Ceylanpınar'da, Mardin ile ilçeleri Kızıltepe ve Nusaybin'de, Şırnak ile ilçeleri Cizre ve Silopi'de bir dizi incelemelerde bulunduklarını belirtti.

PKK/PYD terör örgütünün uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyindeki işgal ettiği bölgelerde yaşayan insanlara zulüm ettiğini ifade eden Aktaş, "Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı operasyonunu başlattı. Operasyon çok büyük bir başarıyla ve hızla ilerliyor." dedi.

Terör örgütü PKK/PYD'nin buna karşılık özellikle sınır ilçelerindeki yerleşim yerlerine havan ve benzeri silahlarla saldırıda bulunduğunu anımsatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Bunun bir örneği de bugün Cizre'nin Katran köyünde yaşadık. Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Bir tanesi hastanede yoğun bakımda, diğerlerinin sağlık durumu daha iyi. Tabi bu tehlike, bu ihanet Allah'ın izniyle çok kısa sürede bertaraf edilecek. İnşallah ordumuz bu mücadeleyi, bu operasyonu en seri şekilde tamamlayarak, o bölgeyi, o toprakları gerçek sahiplerine teslim edecek ve bu ihanet, bu zulüm Allah'ın izni ile bitmiş olacak."

Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reşat Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA