Albüm müjdesi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Albüm müjdesi verdi

Albüm müjdesi verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pandemi nedeniyle uzun bir süre uzak kaldığı sahnelere dönüş heyecanını yaşayan şarkıcı Fikret Dedeoğlu, yaz sonunda 7 şarkılık bir albüm çıkaracağını dile getirdi.

Şarkıcı Fikret Dedeoğlu önceki akşam Kozyatağı Mon Amour'da sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dedeoğlu dinleyicisiyle buluşmayı özlediğini söyledi.

Pandemi sonrası ilk kez konser vereceği için heyecanlı olduğunu dile getiren şarkıcı, bu süreçte bol bol yeni şarkı ürettiğini de sözlerine ekledi. Albüm müjdesi de veren Fikret Dedeoğlu yaz sonunda 7 şarkılık bir albüm çıkaracağını söyledi. Dedeoğlu daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Albüm müjdesi verdi
Albüm müjdesi verdi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Civan Canova Kerem Kamışlı
Spor Burak Elmas Diego Costa Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Albüm müjdesi verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:10:31. #1.16#

title