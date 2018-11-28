Albino Yüzücünün Hayali Olimpiyatlar

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te ortaokuldayken bir proje kapsamında yüzmeye başlayan albino hastası milli yüzücü İbrahim Aslan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Beyaz saçları, kirpikleri ve kaşları gibi başarılarıyla da dikkati çeken milli sporcu İbrahim Aslan, kurbağalama stilde adından söz ettiriyor.

Lise öğrencisi olan İbrahim, hem derslerini hem de haftanın 6 günü sürdürdüğü antrenmanlarını aksatmıyor.

İbrahim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokulda bir proje kapsamında kendisi gibi albino olan öğretmeninin de desteğiyle yüzmeye başladığını söyledi.

Yüzmeden önce judo ile de uğraştığını aktaran İbrahim, "Yüzmede kendimi çok iyi hissediyorum. Yüzmek kadar güzel bir şey yok. 2015 yılında yarışmalara girmeye başladım. İlk yarışımda üçüncü oldum." dedi.

"Türkiye'de kurbağalamada rakip tanımıyorum"

İbrahim, milli takıma seçilebilmek için çok çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yüzmeye başladıktan 3 sene sonra milli takım barajları açıldı. Ben çok hırslıydım. 2015'te milli takıma girdim. Türkiye'de kurbağalamada rakip tanımıyorum. Bu sene İrlanda'ya gittik. 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada finalde yüzdüm ama derece yapamadım. Şimdiye kadar 2 Türkiye birinciliği ile ikincilik ve üçüncülüklerim var. Uluslararası özel bir müsabakada 50 metre kurbağalamada üçüncülük elde ettim. 2019'da Malezya'daki Dünya Şampiyonası'nda başarılı olarak olimpiyat barajını aşmak istiyorum. Biz büyük hedefler düşünüyoruz. Avrupa, dünya şampiyonalarında derece yapmaya çalışıyoruz."

Ailesinin de kendisine çok büyük desteği olduğunu anlatan İbrahim Aslan, "Özellikle babam en büyük destekçim. Kendisi de zamanında karate yapmak istemiş ama destek bulamamış. Ben de başarılarımla onları gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.