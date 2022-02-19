Albino hastası Cahide'nin judo sporunda 7 yıldır sırtı yere gelmiyor

Judoda Türkiye şampiyonluğunu üst üste 7 yıldır kimseye vermeyen Albino hastası 22 yaşındaki Cahide Eke'nin tek hedefi olimpiyat şampiyonu olmak.

Karaman'da ikamet eden Albino hastası 22 yaşındaki Cahide Eke, judo sporuyla tanıştıktan sonra 2 ay sonra Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarısının ardından çalışmalarını arttıran Cahide Eke, 7 kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda Antrenörü Ahmet Ömre Türe yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cahide Eke'nin ilk hedefi bu yıl yapılacak olan Grand Prix müsabakalarında yüksek puan alarak olimpiyatlara katılma hakkını elde etmek. Sporcu arkadaşları ise antrenmanlarını hiç aksatmayan Cahide'nin 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek olan Görme Engelliler Olimpiyat Şampiyonasından altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

"Hayalim olimpiyat şampiyonu olup İstiklal Marşımızı okutmak"

Tesadüfen başladığı judo sporunda hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Cahide Eke, "Judoya başladıktan 2 ay sonra Ankara'da yapılan şampiyonda Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra yapılan iki ayrı uluslararası şampiyonada 2 ve 3'lük elde ettim. 2019 yılında ise İtalya'da yapılan Avrupa şampiyonasında 5. oldum. Son yapılan Türkiye şampiyonasında 48 kiloda, 7. defa üst üste Türkiye şampiyonluğunu kazandım" şeklinde konuştu. Cahide Eke, ilk hedefinin bu yılın Nisan ayında yapılacak olan Grand Prix müsabakasında madalya alıp 2024 yılında Fransa'da yapılacak olan olimpiyatlara katılmak hakkını elde etmek olduğunu belirterek, "Hayalim olimpiyat şampiyonu olup İstiklal Marşımızı okutmaktır. Antrenör ve arkadaşlarım sayesinde üst üste 7 yıldır Türkiye şampiyonu olmak benim için çok güzel bir duygu. İnşallah aynı seriyi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da devam ettirmektir. Bu sporu yapmaya her kesi davet ediyorum. Güzel bir spor. Başladınız mı bırakamıyorsunuz" diye konuştu.

Antrenör Ahmet Türe: "Hedef olimpiyata katılıp bunu altın madalya ile taçlandırmak"

Cahide'nin adeta üzerine titrediklerini söyleyen judo antrenörü Ahmet Ömre Türe, "Cahide, 2014 yılında başladığı judo serüveninde her yıl bir üst basamağa çıkarak başarılarına devam ediyor. Cahide ile ilk hedefimiz Grand Prix müsabakalarında iyi puan alarak olimpiyatlara gitmektir. Olimpiyatlara gittiğimiz takdirde ise orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bunu altın madalya ile taçlandırmaktır. Cahide'nin yaşının genç olması büyük bir avantaj. Cahide 2024 olimpiyatlarından sonra 2028 ve 2032 olimpiyatlarına da katılabilecek. Cahide ile olimpiyatlar dışında yapılacak olan tüm uluslararası müsabakalarda da madalyalar kazanmaktır" dedi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Spor