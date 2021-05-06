Albforex kripto para borsası Bittrt'ye ortak oldu
Kaldıraçlı menkul kıymet işlemleri alanında faaliyet gösteren aracı kuruluş Albforex, kripto para borsalarından Bittrt'ye ortak olarak, kripto para borsasına yatırım yapan ilk aracı kuruluş oldu.
Kaldıraçlı menkul kıymet işlemleri alanında faaliyet gösteren aracı kuruluş Albforex, kripto para borsalarından Bittrt'ye ortak olarak, kripto para borsasına yatırım yapan ilk aracı kuruluş oldu.
Şirketin düzenlediği basın toplantısında şirket yöneticilerinin verdiği bilgiye göre 2012'de faaliyete geçen Albforex, üç ay önce aynı gruba ait Bittrt'nin yüzde 47'sini satın aldı.Faaliyetlerini Albcoin olarak sürdüren Bittrt'nin Genel Müdürü Arif Şahin, düzenlenen basın toplantısında yeni düzenlemelerin hızla çıkacağını umduğunu belirterek, "Türkiye'dede regülasyonları destekliyor ve hızlı bir şekilde çıkmasını umuyoruz. Bu regülasyonlar çıkarsa hem devlette gelir kaynağı... hem de firmalara sağlıklı bir piyasa yapısı oluşmuş olacak" dedi.Kullanıcılara TL ile dijital varlık alabilme, dijital varlıkları da birbiri arasında dönüştürebilme olanağı sağladıklarını belirten Şahin, "Müşterilerimiz sistemimizde Bitcoin, Tether, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Tron gibi coinler ile işlem yapabiliyor. Ayrıca portföyümüze eklenecek 20 coinin de çalışması yapılıyor" dedi ve ekledi: "Bu birleşme finans sektöründeki lisanslı bir firmanın, kripto para alanına yaptığı yatırımın ülkemizdeki ilk örneği. Diğer kurumlar daha ziyade yazılım geçmişi olan ve finans sektöründe herhangi bir lisansı olmayan firmalardan oluşuyor. Birleşmenin bir önemli sonucu da Albforex'in gücünü arkasına alan Bittrt'nin artık Albcoin adıyla yoluna devam edecek olması. Birleşme neticesinde artan pazarlama, bilinirlik çalışmaları ve müşteri kitlesine paralel olarak işlem hacmindeki artışın en az 10 kat artacağını öngörüyoruz. Bu da bize kripto para sektöründe şüphesiz önemli bir güç katacak."
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı