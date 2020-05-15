Alberto Lopo'nun RCD Espanyol Formasıyla En İyi Anları RCD Espanyol altyapısından yetişen ve 1999'da ilk kez A Takım forması giyen Alberto Lopo, iki kez Copa del Rey Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2006'da kulüpten ayrılmıştı. Alberto Lopo'nun RCD Espanyol formasıyla en iyi anlarını birlikte izliyoruz.

RCD Espanyol altyapısından yetişen ve 1999'da ilk kez A Takım forması giyen Alberto Lopo, iki kez Copa del Rey Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2006'da kulüpten ayrılmıştı. Alberto Lopo'nun RCD Espanyol formasıyla en iyi anlarını birlikte izliyoruz. Kaynak: Dugout