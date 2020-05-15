Alberto Lopo'nun RCD Espanyol Formasıyla En İyi Anları
RCD Espanyol altyapısından yetişen ve 1999'da ilk kez A Takım forması giyen Alberto Lopo, iki kez Copa del Rey Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2006'da kulüpten ayrılmıştı. Alberto Lopo'nun RCD Espanyol formasıyla en iyi anlarını birlikte izliyoruz.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
RCD Espanyol altyapısından yetişen ve 1999'da ilk kez A Takım forması giyen Alberto Lopo, iki kez Copa del Rey Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2006'da kulüpten ayrılmıştı. Alberto Lopo'nun RCD Espanyol formasıyla en iyi anlarını birlikte izliyoruz.
Kaynak: Dugout