Alberto Ciurana kimdir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, yakın arkadaşı ve TV Azteca'nın yöneticisi Alberto Ciurana, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki? Alberto Ciurana kimdir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Ilıcalı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda TV Azteca'nın yöneticisi olan Alberto Ciurana'nın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği açıkladı. Alberto Ciurana kimdir?

ALBERTO CİURANA KİMDİR?

Alberto Ciurana TV Azteca'nın yöneticisidir ve Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşıdır.

Sosyal medyadan Alberto Ciurana ile beraber çekildiği fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, paylaşımına"Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü. Ilıcalı'nın paylaşımı sonrası ünlü televizyoncuya başsağlığı yorumları yapıldı.