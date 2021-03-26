Alberto Ciurana kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Alberto Ciurana kimdir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Alberto Ciurana kimdir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, yakın arkadaşı ve TV Azteca'nın yöneticisi Alberto Ciurana, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki? Alberto Ciurana kimdir?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Ilıcalı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda TV Azteca'nın yöneticisi olan Alberto Ciurana'nın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği açıkladı. Alberto Ciurana kimdir?

ALBERTO CİURANA KİMDİR?

Alberto Ciurana TV Azteca'nın yöneticisidir ve Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşıdır.

Sosyal medyadan Alberto Ciurana ile beraber çekildiği fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, paylaşımına"Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü. Ilıcalı'nın paylaşımı sonrası ünlü televizyoncuya başsağlığı yorumları yapıldı.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alberto Ciurana kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 00:39:31. #1.14#
title