Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğe takımın eski futbolcusu Albert Riera getirildi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör olarak teknik ekibe katıldı.

Galatasaray'da 2011-2014'te futbol oynayan İspanyol futbol adamı, 2020-2021 sezonunda da takımın teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Albert Riera, Galatasaray Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz." dedi.

Daha önce birlikte çalıştığı Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden Reira, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, "Onlar da anlıyor ki sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile yaptığı görüşmeye değinen Reira, şunları kaydetti:

"Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahip. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli."

Albert Riera, UEFA Avrupa Ligi hedefleriyle ilgili olarak da "Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip, hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.