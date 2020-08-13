Albert Riera, Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyor
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Albert Riera, Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyor

Galatasaray Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe getirilen Albert Riera, sarı-kırmızılı ekibe faydalı olacağına inandığını söyledi.

13.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:42

Galatasaray Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe getirilen Albert Riera, sarı-kırmızılı ekibe faydalı olacağına inandığını söyledi.

İspanyol futbol adamı, GSTV'ye yaptığı açıklamada, daha önce formasını giydiği sarı-kırmızılı ekibe antrenör olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kendisini evinde gibi hissettiğini aktaran Riera, "Fatih Terim ile daha önce yaptığımız bazı görüşmelerde futbol kariyerimi bitirdikten sonra bir gün Galatasaray'ın bana ihtiyaç duyması halinde kulübe yardımcı olmak istediğimi söylüyordum. Ligi iyi biliyorum, kulübü tanıyorum. Kulüp için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Kulübün, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki diğer takımlarda da oynamış eski bir oyuncu olarak kazanmış olduğum tecrübelerden faydalanmasını istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Tüm hedefim, kulübe ve hocama her açıdan yardımcı olabilmek." diye konuştu.

Albert Riera, futbol kariyerini bitirdikten sonra İspanya Futbol Federasyonunun UEFA lisans programına katıldığını belirterek, "Bu dönemde Fatih hoca ile gelişimim hakkında konuşuyorduk. Bir yıl önce UEFA Pro Lisans aldığımı biliyordu. Fikrin benden geldiğini söylemeliyim. Türkiye'de ve Galatasaray'da geçirdiğim yıllar boyunca ondan çok şey öğrendiğimi her zaman ifade ettim. Sadece oyuncu olarak değil, insan olarak da. Aynı zamanda bir kulüpte disiplini ve organizasyonu sağlama konusunda ondan çok şey öğrendim." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyeri boyunca en fazla Galatasaray'da forma giydiğini aktaran Riera, şunları kaydetti:

"Burada neredeyse 4 yıl geçirdim. Burada olduğum için hakikaten çok mutluyum. Kariyerimle ilgili konuşulduğu zaman insanlar genellikle Liverpool'u hatırlıyorlar. Liverpool köklü bir kulüp ve şu an hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Evet Liverpool tarihi bir kulüp olabilir ancak benim hayatım boyunca en faydalı olduğumu, en değerli görüldüğümü, en sevildiğimi ve önemsendiğimi hissettiğim kulüp Galatasaray oldu. Pro lisansımı aldığımda kalbim bana antrenörlük kariyerime başlamak için en mutlu hissedeceğim yerin Galatasaray olduğunu söyledi."

Albert Riera, Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyor

Kaynak: AA

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