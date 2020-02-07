: Albayrak: "Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve...

07.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:05

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri

"Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması

OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız."

Kaynak: AA

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