Albayrak: "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi."
27.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:31
Albayrak: "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.
Albayrak: "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık