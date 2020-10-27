Albayrak: "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi."
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Albayrak: "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi."

27.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:31
Albayrak:

Albayrak: "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.

Albayrak: "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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