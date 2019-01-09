Albayrak: "Yapmamız Gereken, Ekonomimizi Finansal Şoklara Karşı Çok Daha Güçlü Kılmak Olacaktır"
-Kur'an-ı Kerim tilaveti -Kısa film gösterimi -Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.
-Kur'an-ı Kerim tilaveti
-Kısa film gösterimi
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: AA