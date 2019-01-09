Albayrak: "Yapmamız Gereken, Ekonomimizi Finansal Şoklara Karşı Çok Daha Güçlü Kılmak Olacaktır"

-Kur'an-ı Kerim tilaveti -Kısa film gösterimi -Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

-Kur'an-ı Kerim tilaveti
-Kısa film gösterimi
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et