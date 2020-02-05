: Albayrak: " Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...

05.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

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