Albayrak: " Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu.
05.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA