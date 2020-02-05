Albayrak: " Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...
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Albayrak: " Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu.

05.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:51
Albayrak: 'Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...

İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı 'ın salona gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

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: Albayrak: " Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...
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