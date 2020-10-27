Albayrak: "Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür."
27.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:26
Albayrak: "Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür.
Albayrak: "Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık