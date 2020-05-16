Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz
16.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:36

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Bakanlık tarafından yayınlanan video  

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir Haber
ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Sinan Özen Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 01:28:31. #1.15#
title