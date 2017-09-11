Albayrak, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanını Ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran'ı makamında ağırladı.



Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şubesi Yönetiminin de bulunduğu ziyarette, sendika çalışmaları ile ilgili Başkan Albayrak'a bilgiler verildi. Başkan Albayrak, ziyaretinden dolayı Kıran'a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ