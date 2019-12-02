Albayrak: Ticaret savaşları ve finansal dalgalanmalara en hazırlıklı ülke Türkiye
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Albayrak: Ticaret savaşları ve finansal dalgalanmalara en hazırlıklı ülke Türkiye

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan Bakan Albayrak, Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Albayrak: Ticaret savaşları ve finansal dalgalanmalara en hazırlıklı ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm kalbimle söyleyebilirim ki , küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve bununla ilgili finansal piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biridir." dedi


ABD'nin New York kentinde düzenlenen Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan Bakan Albayrak, Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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