Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi
Hazinr vr Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin başlangıcı oldu derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Merkez Bankası'nın swap kararını eleştirdi
06.08.2019 15:09
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından ilan edilen faiz indirimi kararlarını değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com