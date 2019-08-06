Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi

Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi

Hazinr vr Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin başlangıcı oldu derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Merkez Bankası'nın swap kararını eleştirdi

06.08.2019 15:09
Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından ilan edilen faiz indirimi kararlarını değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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