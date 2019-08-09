Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Toplantıda tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık" dedi.

09.08.2019 15:39
Albayrak'tan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Toplantıda tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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