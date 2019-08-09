Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması

09.08.2019 15:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Toplantıda tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık" dedi.