Albayrak, Süleymanpaşa'da İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın Zafer Mahallesi'nde yapımı devam eden yol çalışmalarını incelediği belirtildi.

Açıklamada, Mahalle Muhtarı Yücel Cule'nin Albayrak'a mahallenin ihtiyaçları hakkında bilgiler verdiği bildirildi.

Albayrak'ın da sorunları bir an önce çözüme kavuşturmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.