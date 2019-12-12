Haberler » Ekonomi » Albayrak: Sosyal konut projesinin finansal altyapısı tamamlandı - Ekonomi

Albayrak: Sosyal konut projesinin finansal altyapısı tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" ile dar gelirli vatandaşları çok düşük maliyetle konut sahibi yapacaklarını belirterek, "Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık.

12.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:39
Albayrak: Sosyal konut projesinin finansal altyapısı tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı , "100 Bin Sosyal Konut Projesi" ile dar gelirli vatandaşları çok düşük maliyetle konut sahibi yapacaklarını belirterek, "Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler