Albayrak: Sosyal konut projesinin finansal altyapısı tamamlandı

12.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" ile dar gelirli vatandaşları çok düşük maliyetle konut sahibi yapacaklarını belirterek, "Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık." dedi.