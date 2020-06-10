Albayrak OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına video konferansla katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına video konferansla katıldı.

Albayrak, Twitter hesabından, "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" başlıklı söz konusu toplantıya iştirak ettiğini bildirerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel iş birliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık."

Kaynak: AA