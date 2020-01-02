: Albayrak: Mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum

02.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:15

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ÇANAKKALE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum."

Kaynak: AA

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