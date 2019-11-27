Albayrak: Mali disiplin kararlılıkla devam edecek

27.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:03

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Bakan Albayrak, "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturularak kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir" dedi.