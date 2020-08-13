Albayrak: Kur iner çıkar, Türkiye'nin altyapısı güçlü "Kur bugün çıkar yarın iner" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önemli olan kurun rekabetçi olup olmamasıdır" dedi.

"Kur bugün çıkar yarın iner" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önemli olan kurun rekabetçi olup olmamasıdır" dedi. Albayrak Türkiye'nin güçlü bir altyapısı olduğunu söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk kanalında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Albayrak kurdaki dalgalanmaya ilişkin soruya verdiği yanıtta, "2018'de kur bir zıpladı. Sonra bazı adımlar attık, kur tekrar 7'lerden, 6'lardan 5'lere indi. Sonra bir süreç yaşadık, tekrardan 6'lara çıktı. Şimdi bu kriz döneminde, pandemi döneminde tekrar 7'lere çıktı, tekrardan 6'lara indi. Son bir hafta, 15 günlük süreçte tekrar 6'lardan tekrar 7'lere çıktı. İner, çıkar. Burada esas konu şu: Finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye tüm bu dalgalanmaları kontrollü bir şekilde yönetip yönetemediğidir" dedi.

Albayrak sözlerini, "Türkiye bu anlamda ciddi açıdan çok güçlü altyapıya sahip. Dolayısıyla bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Önemli olan kurun seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır" diye sürdürdü.

"Türkiye, tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek bir yapıya kavuştu" diyen Albayrak, "Şikayet edenlere bakıyorsunuz. Niye Mercedes, BMW pahalandı, Mercedes'e BMW'ye biniyorum. Yurtdışına gidiyordum, eskiden çok ucuza seyahatlar yapıyordum, pahalandı. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Senin böyle bir derdin var. Demek ki sen dert ediyorsun" diye konuştu.

Albayrak, "Biz tam tersine diyoruz ki, turizm gelmesi için, ihracatçı için benim para birimim daha cazip, daha rekabetçi olsun" dedi. "O dönemler bitti. Bir lira bir dolarcılar vardı. Matematiğe aykırı" diyen Albayrak, "Bir lira bir dolar olur mu bunun enflasyon farkı var" diye konuştu.

"Yılı 2008 krizinden daha iyi kapatacağız" Pandeminin Türkiye'nin hedeflerini etkilediğini belirten Albayrak, "Yılı 2008 krizinden daha iyi kapatacağız" diye konuştu.

"Pandemi olmasaydı, yüzde 5 büyüme, enflasyon ve cari denge hedefleri başta olmak üzere hedeflerimizin birçoğunu çok rahat tutturacaktık. Şimdi bir kısmında sapma olacak. Bu sürecin dünyada çoğu ülkeyi bu konuda etkileyeceğini gösteriyor" diyen Albayrak, "Pandemi ülkemizde de enflasyonu 1-2 puan etkileyebilir. Tahminlere baktığımızda yüzde 8-9, 11-12 arası bir enflasyon beklentisi oluştu piyasada. Bugün bütün bunlara, küresel etkilerine rağmen, 4 ay boyunca sıfır gelir, iş yerlerinin kapalı olmasına rağmen yılı da, en kötü çeyreğimizi de 2008 krizinden daha iyi kapatacağız. Görüşler, bu yaşananların büyük buhrandan da çok daha büyük kriz olduğu yönünde" dedi.

DW/ EC, DÇÜ

(c)

Kaynak: Deutsche Welle