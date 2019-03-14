Albayrak: "Kadın Eli Değmeyen İş İncelikten, Zarafetten ve Merhametten Nasibini Almamış Demektir"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu.
Kaynak: AA