Albayrak İnsan Kaynakları'na Kariyer.net'ten 'İnsana Saygı' ödülü
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Albayrak İnsan Kaynakları'na Kariyer.net'ten 'İnsana Saygı' ödülü

Albayrak İnsan Kaynakları'na Kariyer.net'ten 'İnsana Saygı' ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en prestijli ve köklü insan kaynakları ödüllerinden olan 'Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri', bu yıl pandemi sebebiyle dijital olarak gerçekleşti ve 21. kez sahiplerini buldu.

Türkiye'nin en prestijli ve köklü insan kaynakları ödüllerinden olan 'Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri', bu yıl pandemi sebebiyle dijital olarak gerçekleşti ve 21. kez sahiplerini buldu. Albayrak İK ise 3. defa üst üste İnsana Saygı Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Pandemi nedeniyle dijital olarak gerçekleşen ödül töreninde Türkiye genelinde 350 şirkete ödül verildi. 21. "İnsana Saygı Ödülü"nü bu yıl Albayrak Grubu da almaya hak kazandı. Albayrak İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk "İnsana Saygı Ödülü'ne tekrar layık görülmek bizi onurlandırdı. Türkiye'nin en büyük İK platformu Kariyer.net ile istihdama değer katıyoruz. 2020 yılında Kariyer.net üzerinden binlerce iş başvurusu aldık. Şirketimize yapılan her iş başvurusunu çok büyük bir hassasiyetle inceliyor, değerlendiriyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Bu ödül hepimize büyük bir motivasyon sağladı. Bundan sonraki çalışmalarımızda da modern, şeffaf ve insana saygılı İK uygulamalarına devam edeceğiz ve istihdama destek sağlamaya var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına işe alım uzmanı Bilal Aydoğdu teslim aldı. - İSTANBUL

Albayrak İnsan Kaynakları'na Kariyer.net'ten 'İnsana Saygı' ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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