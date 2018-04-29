Albayrak İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa'ya bağlı Barbaros ve Yeniköy, Şarköy'e bağlı Uçmakdere, Gaziköy ve Hoşköy mahallelerini ziyaret eden Albayrak, yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Albayrak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.