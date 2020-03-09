Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasına geldik" Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu. (3) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak." Kaynak: AA Haberin Videosu: Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasına geldik"