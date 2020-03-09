Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasına geldik"
Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.
09.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:00
Denizli İş Dünyası Buluşması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu. (3)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak."
Kaynak: AA
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