Albayrak Grubu: WhatsApp kullanımından çıkıyoruz
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Albayrak Grubu: WhatsApp kullanımından çıkıyoruz

12.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:27
Albayrak Grubu: WhatsApp kullanımından çıkıyoruz

Albayrak Grubu, yönetim kurulu kararıyla, tüm grup şirketlerindeki akıllı telefon hatlarında WhatsApp kullanımına son verdi.

Albayrak Grubu, yönetim kurulu kararıyla, tüm grup şirketlerindeki akıllı telefon hatlarında WhatsApp kullanımına son verdi.

Albayrak Grubu açıklamasına göre, alternatif mesajlaşma uygulaması BiP'in kullanımına karar veren Albayrak Grubu Yönetimi, WhatsApp'ın Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü ihlal edeceği düşünülen sözleşmesine tepki gösterdi.

WhatsApp hesabının ve uygulamasının nasıl silineceği konusunda tüm çalışanlarını bilgilendiren grup yönetimi, Microsoft'a da açtığı dava sonrasında kişisel verilerin gizliliği konusuna bir kez daha önem verdiğini gösterdi.

Albayrak Grubu'nun açıklamasında, her fırsatta yerli ve milli yazılıma önem verildiği ve bu misyonda üretimler gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Albayrak Grubu olarak yönetim kurulu kararıyla, tüm grup şirketlerimizdeki hatlarımızda WhatsApp kullanımını sonlandırarak, mesajlaşma uygulaması BİP'in kullanımına karar verdiğimizi bildiririz. Bu kapsamda, bugün itibarıyla tüm şirket hatlarımıza BİP uygulamasının kurulumunu sağlıyoruz. 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar şirket hatlarına bağlı WhatsApp hesaplarının silindikten sonra uygulamanın telefondan kaldırılması için gerekli işlemler, başlatmış bulunuyoruz. Şirket yönetimi olarak tüm çalışanlarımızın şahsi hatlarında da, kullanıcı verilerini Facebook'la doğrudan paylaşabilmesine izin veren ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olan düzenlemesinden dolayı WhatsApp yerine BiP'in kullanılmasını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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