Albayrak Grubu'ndan Pakistan'da 5 bin aileye gıda yardımı
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Albayrak Grubu'ndan Pakistan'da 5 bin aileye gıda yardımı

Albayrak Grubu'ndan Pakistan'da 5 bin aileye gıda yardımı
06.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:56

Pakistan'da toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin koli gıda yardımda bulundu.

Pakistan'da toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin koli gıda yardımda bulundu.

Albayrak Grubu yetkilileri, başkent İslamabad yakınlarında Bhara Kahu bölgesinde düzenlenen etkinlikte 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

AA muhabirine konuşan şirketin Pakistan yetkilisi Cemil Şenocak, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki 27 noktada yardım yapacaklarını ve böylece 5 bin aileye gıda yardımı yapmış olacaklarını söyledi.

Şenocak, her yıl ramazan ayında günlük iftar paketi yardımı yaptıklarını belirterek "Bu ramazanda insanlar salgın nedeniyle işlerine gidemeyince biz de bir aylık gıda yardımı yapma kararı aldık." dedi.

Kolilerde temel gıda ürünlerinin yanı sıra çocuklar için hediyelerin de bulunduğunu belirten Şenocak, "Türk sivil toplum kuruluşlarının yanında özel bir şirket olarak biz de ihtiyaç sahiplerini unutmamak ve bu zor dönemde yanlarında olmak istedik." diye konuştu.

Şenocak, şirket çalışanı 10 bin Pakistanlının da maaşlarını bu dönemde ödemeye devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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