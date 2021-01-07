Albayrak Grubu'ndan Microsoft'a milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi hizmeti aldığı Microsoft'a şirketi bulut sistemi kullanmaya mecbur ettiği ve üretim sürecinde yaşanan kesintiler nedeniyle zarara uğradığı gerekçesiyle 1,5 milyon dolarlık dava açtı. Arabuluculuk görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını söyleyen holding avukatlarından Sefa Karcıoğlu, şirketlerin kişisel verileri Türkiye'de kalsın diye satın aldıkları yazılımın çalışmadığını ve 2 gün boyunca Microsoft'tan soruna ilişkin bir açıklama alamadıklarını dile getirdi.

Albayrak Grubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelerek, grup şirketlerini milyon dolarlık zarara uğrattığı gerekçesiyle kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi hizmeti aldığı Microsoft hakkında 1,5 milyon dolarlık dava açtıklarını ifade etti.

Avukat Karcıoğlu, Microsoft'tan satın aldıkları ERP ürününün kendilerine sıkıntılar çıkardığını ve üretimde uzun süreli kesintiler nedeniyle grup şirketlerini ciddi oranda zarara uğrattığını söyledi. Microsoft'un bu hizmeti alan şirketleri bulut sistemine adeta mecbur kıldığını belirten Karcıoğlu, "Bulut sisteminde veriler yurt dışı merkezlerinde saklanıyor. Bu durum şirketlerin mahremiyeti açısından son derece sakıncalı. Türkiye'de Microsoft hukuki bir tebligat olduğunda ürünün arkasında durmuyor. 33 ay süren sıkıntılı süreçte yaşadığımız maddi kayıplar nedeniyle ticaret mahkemesine Microsoft aleyhine dava açtık" diye konuştu.

"MİCROSOFT'A KARŞI MİLLİ BİR MÜCADELE BAŞLATIYORUZ"

Davaya ilişkin adliye önünde basın açıklaması yapan Karcıoğlu, global yazılım firmalarına karşı milli bir mücadelenin temelini attıklarını söyledi. Karcıoğlu, "Dünya devi dediğimiz Microsoft'a karşı bir mücadele başlatıyoruz. Microsoft iki türlü ürün satıyor. İlki kişisel verilerimizi, şirketin stratejik bilgilerinin merkezi yurt dışında bulunan bulut sistemine yüklememizi istiyor, böylece bu bilgiler yurt dışında saklanıyor. Aslında bir şirketin 'yatak odasında' olabilir dediğimiz gizli bilgileri buluta yükleniyor. Microsoft, bu tür kişisel veri içeren, ticari sır niteliğindeki verilerin güvenliğini sağlayacağını söylüyor ama yarın bir gün ambargo olduğunda, ilişkiler gerildiğinde bu verilerin nereye gideceği, kimin tarafından kullanılacağı belli değil. İşte bu yüzden Albayrak Grubu ikinci ürün olan, tüm verilerin şirket merkezinde tutulmasına imkan sağlayan ürünü tercih etmiştir. Ancak, bu ürün de sürekli hatalar verdiği için, kullanılamıyor. Microsoft, sistem arızalarına zamanında ve doğru müdahale etmediği için, şirketleri merkezi yurt dışında tutulan bulut sistemine yönlendiriyor, mecbur bırakıyor" dedi.

"HER TÜRLÜ BİLGİNİN TÜRKİYE'DE KALMASINI İSTİYORUZ"

Albayrak Grubu olarak milli bir duruşları olduğunu vurgulayan Karcıoğlu, "Biz ürünlerimizin, kişisel verilerin ve ticari sırlarımızın Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Türk vatandaşlarının kişisel verileri ülkemizde kalsın. Bunun için de Microsoft bize bir yazılım sattı. Bu ürünün uygulanmasında teknik aksaklıklar çıktığını fark ettik. Holding bünyesinde 100'den fazla şirketin sistemini bir türlü canlıya alamadık. Sonra Microsoft'un bunu bilinçli şekilde yaptığını fark ettik. Onların esas isteği teknik aksaklıkları bahane ederek verileri yurt dışına aktarılmasını sağlamak. Dolayısıyla verileri yerli bulutta tutacaklarını taahhüt ettikleri ürün aslında çalışmıyordu. Holding bünyesindeki şirketlerin on milyonlarca dolarlık uğradığı zararı tazmin amaçlı bugün 1,5 milyon dolarlık dava açıyoruz ve bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

ARABULUCUDA 3 OTURUM YAPILDI SONUÇ ALINAMADI

Daha öncesinde yurt dışına tebligat göndererek delil tespiti yaptıklarını anlatan Karcıoğlu, "Delil tespitinde aslında bu yazılımın çalışmadığını bilir kişiler tespit etti. Yani Microsoft bize milyon dolarlık ürün sattı ama çalışmıyor. Bize, 'yerli istediğimiz için çalışmadığı yönünde' bir açıklama yaptılar. Zaten veriler Türkiye'de kalsın diye para ödedik. Delil tespitinden sonra sorunun çözümü için arabulucuya gittik, üç kez arabuluculuk oturumu yaptık. Oturumların hiçbirinde sonuç alamadık. Bugün açacağımız davanın emsal olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAZILIM ÇALIŞMAYINCA SİSTEM ÇÖKTÜ"

Karcıoğlu, "Yazılım çalışmayınca bizim sistem çöktü, 2 gün boyunca onlarca kez sorunun çözümü için taleplerde bulunduk. Microsoft bize cevap vermedi. Zararımızın ne kadar olduğu, bilirkişiler inceleme yapınca ortaya çıkacaktır. İncelemeler sonucunda on milyonlarca dolarlık tazminatı tespit edeceğine inancımız tam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı