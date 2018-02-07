Albayrak, Fsru Terminalinin Açılışını Yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Her platformda gururla müjdesini verdiğimiz Türkiye'nin ikinci FSRU terminalini bugün burada Hatay Dörtyol'da devreye alıyoruz. Kapasitesi itibarıyla da rekor büyüklükteki bir tesisi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.