Albayrak: "Emin adımlarla ilerliyoruz"
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Albayrak: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

08.11.2020 21:46 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:57

Süper Lig'in 8. haftasında DG Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'da kulübün ikinci başkanı Albayrak, "Çok daha güzel günler yakında gelecek.

Süper Lig'in 8. haftasında DG Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'da kulübün ikinci başkanı Albayrak, "Çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz, puanımızı 16'ya çıkarttık. Liderle aramızda 1 puan fark var" dedi.

Galatasaray'da Kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Albayrak, "Erzurum maçı öncesi yönetim kuruluna gittiğim zaman, kulüpte herkesin morali çok bozuktu. Bir gün öncede Florya'da idmanda Fatih hocamla sohbet ettiğimizde, hocama da aynı ifadeleri kullanmıştım. Lig Erzurum'da başlıyor ve biz sezonu Erzurum'da açıyoruz. Aynı konuşmayı yönetim kurulunda da konuştuğumda herkes çok mutlu oldu. Hepsi söylediklerime inandılar. Biz sezonu Erzurum'da açtık. Erzurum'dan sonra 3'te 3 yaptık. Allah'ıma şükürler olsun çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz, puanımızı 16'ya çıkarttık. Liderle aramızda 1 puan fark var" dedi.

"ARDA, ÇOK İYİ İŞLER YAPACAKTIR"

Albayrak, Arda Turan'ın performansı ile ilgili yöneltilen soruya, "Arda Turan'a güvencimiz, inancımız sonsuz. En sonra Florya'daki idmanda da çok azimli ve hırslıydı. Arda, Galatasaray'da çok daha iyi işler yapacak. Uzun yıllar inşallah hem futbolcu olarak, ileride de inşallah teknik ekipte Galatasaray'da hizmet vermeye devam eder. Galatasaray'ın evladıdır. Galatasaraylıdır. Bugün de neler yaptığını gördük. Fatih hocama, teknik heyete ve bütün futbolcu kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Albayrak: 'Emin adımlarla ilerliyoruz'
Albayrak: 'Emin adımlarla ilerliyoruz'
Albayrak: 'Emin adımlarla ilerliyoruz'
Albayrak: 'Emin adımlarla ilerliyoruz'
Albayrak: 'Emin adımlarla ilerliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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