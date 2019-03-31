Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Dönem Başlıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından acıklama yaptı.

Bakan Albayrak açıklamasında şunları söyledi:

"Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." - Ankara

Kaynak: DHA