Albayrak: "Dalgalanmalardan Daha Güçlü Çıkacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak, yabancı yatırımcılarla telekonferansla bir araya geldi. 6 binden fazla yabancı yatırımcının katıldığı toplantıda önemli mesajlar veren Albayrak, Türkiye'nin bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağını vurguladı. Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu belirten Albayrak, "Bankacılık sektörüne destekten tereddüt etmeyiz. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir" dedi. Mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğini kaydeden Albayrak, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımın sağlanacağını ifade etti. Türkiye'nin serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde olmadığını ifade eden Albayrak, bir IMF planı olmadığını, doğrudan yatırım çekmeye odaklandıklarını belirtti. Bakan Albayrak, Halkbank'a bir ceza beklemediklerini de kaydetti.

(İHA)