Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 2 kişi adliyeye sevk edildi (1)
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.
02.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:56
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.
Kaynak: DHA