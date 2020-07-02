ALBAYRAK ÇİFTİNE SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRI: 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.
02.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:08
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.
Kaynak: DHA