Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: İstanbul'da 1 kişi tutuklandı
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Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: İstanbul'da 1 kişi tutuklandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan M.F.K. tutuklandı.

Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: İstanbul'da 1 kişi tutuklandı
02.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:23

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan M.F.K. tutuklandı. M.F.K. ile birlikte savcılığa sevkedilen M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

M.F.K.'nın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Hamza Salih'in doğum haberini duyurduğu paylaşım altına yaptığı çirkin yorumlar dışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da paylaşımının altına aynı içerikte ahlak dışı yorum yaptığı öğrenildi. M.F.K.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımı nedeniyle de ifadesi alındı. M.F.K. her iki suçtan dolayı tutuklandı. M.F.K. tüm paylaşımları nedeniyle pişman olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Diğer şüpheli M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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