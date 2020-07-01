Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: İstanbul'da toplam gözaltı sayısı 5 HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da toplam 5 kişi gözaltına alındı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ve adresleri tespit edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü AR-GE Bilgi işlem Büro Amirliğine bağlı ekipler tespit ettiği adreslerde toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA