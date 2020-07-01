ALBAYRAK ÇİFTİNE SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRI: İSTANBUL'DA DA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da da bir kişi gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da da bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA