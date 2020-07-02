ALBAYRAK ÇİFTİNE SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI (1) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Fatih Kablan tutuklandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Fatih Kablan tutuklandı. Kablan ile birlikte savcılığa sevkedilen diğer şüpheli M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kablan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Hamza Salih'in doğum haberini duyurduğu paylaşım altına yaptığı çirkin yorumlar dışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da paylaşımının altına aynı içerikte ahlak dışı yorum yaptığı öğrenildi. Şüpheli Kablan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımı nedeniyle de ifadesi alındı. Kablan her iki suçtan dolayı tutuklandı. Kablan tüm paylaşımları nedeniyle pişman olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Kaynak: DHA