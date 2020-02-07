Albayrak: "Büyümede hedefimiz, katma değerli üretime ihracata ve istihdama dayalı bir modele geçmek"
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Albayrak: "Büyümede hedefimiz, katma değerli üretime ihracata ve istihdama dayalı bir modele geçmek"

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde...

07.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:52
Albayrak:

" İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri

" İş Dünyası Buluşması" programı

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın konuşması

OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Albayrak: "Büyümede hedefimiz, katma değerli üretime ihracata ve istihdama dayalı bir modele geçmek"
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