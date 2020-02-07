Albayrak: "Büyümede hedefimiz, katma değerli üretime ihracata ve istihdama dayalı bir modele geçmek"
"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde...
"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri
"Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması
OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.
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