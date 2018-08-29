Albayrak: Bu Yıl Bütçe Disiplininde Başarılı Olacağız

4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile İçişleri Bakanı Soylu

ortak basın toplantısı düzenledi. Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu yıl bütçe disiplininde başarılı olacağız. 2019 çok güçlü bir yıl olacak." dedi.