Albayrak: "Bağışıklık sistemini, altyapısını çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var artık....

Albayrak: "Bağışıklık sistemini, altyapısını çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var artık. Spekülatif adım atanların 100 kere düşünmesi gereken bir sürece giriyoruz.

Albayrak:

Albayrak: "Bağışıklık sistemini, altyapısını çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var artık. Spekülatif adım atanların 100 kere düşünmesi gereken bir sürece giriyoruz."

Kaynak: AA
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