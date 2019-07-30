Albayrak: "Bağışıklık sistemini, altyapısını çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var artık....
Albayrak: "Bağışıklık sistemini, altyapısını çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var artık. Spekülatif adım atanların 100 kere düşünmesi gereken bir sürece giriyoruz.
Albayrak: "Bağışıklık sistemini, altyapısını çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var artık. Spekülatif adım atanların 100 kere düşünmesi gereken bir sürece giriyoruz."
Kaynak: AA
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
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