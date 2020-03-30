Albayak: Düşük ve orta gelirlilerin temel ihtiyacı karşılanacak 3 kamu bankasının düşük gelirli için başlatmış olduğu kredi uygulamasına dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayak, vatandaşın ihtiyacına tüm kurumlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

3 kamu bankasının düşük gelirli için başlatmış olduğu kredi uygulamasına dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayak, vatandaşın ihtiyacına tüm kurumlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Kaynak: Dunya.com