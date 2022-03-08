Albay Yurdakul Akkuş'a verilen ceza, SEGBİS gerekçesiyle bozuldu

BURSA'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gözaltına alınan ve çantasından FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanlarının listesi çıkan, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile aynı davada yargılanan 12 kişiye verilen 8 ve 18 yıl arasında değişen hapis cezaları, savunmaların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı gerekçesiyle bozuldu. Akkuş ve diğer sanıklar hakkında, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi'nde, avukatları eşliğinde savunmaları alındıktan sonra yeniden karar verilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı ilan eden, dönemin Bursa Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Darbe girişiminde gözaltına alınan ilk muvazzaf asker olan Akkuş'un çantasından, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu yazılan subayların rütbeleri ve isimlerinin bulunduğu liste çıktı. Listedeki isimlerin gözaltına alınması, darbe girişiminin bastırılmasında etkili oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.